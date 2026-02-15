山下幸輝、サングラスずらしからの“キス”「今のずるすぎ」「かっこよすぎて声出ない」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の山下幸輝が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】24歳可愛い系俳優、クールなサングラス姿
山下は迷彩柄のパーカーにブルゾンジャケット、ブラックのパンツにバンダナをつけたスタイリングでランウェイ。トップでサングラスをずらし、いたずらに笑うと、ラッピングキーホルダーにキスをしてから、客席に投げ、歓声が多数上がっていた。SNSでも「今のずるすぎ」「破壊力抜群」「天才」「かっこよすぎて声出ない」と盛り上がっていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山下幸輝、サングラスずらしに歓声
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
【Not Sponsored 記事】