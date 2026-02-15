「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

初出場の二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が、銅メダルのノーマルヒルに続く銀メダルを獲得した。北海道・下川商高時代にコーチを務めた伊藤克彦さん（５９）が取材に応じ、当時の二階堂の素顔を明かした。

手がかかってしょうがない。伊藤さんは高校時代の二階堂について「ゼッケンを着けて飛んでくるスポーツ選手としては心強いし頼りになるけど、学生としては、できた人間ではなかった。競技より人間性を指導しましたよ」と、笑いながら当時を振り返った。

「小さい時から元気のいいジャンプをしていた」と才能をのぞかせ、世界ジュニア選手権代表に選出された二階堂だが、時間管理や身だしなみ、あいさつなど基本的なことができなかった。週末にチームでバスに乗ってジャンプ台に移動する時は、朝８時の集合ギリギリに、寝癖を付け、パンを口にくわえたまま姿を現す。「スキーがうまくても、そこができないと世の中で助けてもらえないので、ジャンプの指導と私生活の指導は、少なく見積もってもハーフハーフでした」と伊藤さんは明かした。

きつくしかることはなく、自分で気付くように根気強く指導した。「もう今日は飛ばなくてもいいから、アルペンスキーのゲレンデを走ってくれ。寮から出て来た時の格好を考え直してくれ」と伝え、本人も「あぁ〜」とうなって反省しながら雪山を滑った。

転機は高校卒業前、実力がありながら社会人チームから一つも声がかからなかったこと。「彼は悪い人間ではないけど、社会人として人を取るって言われた企業もあって、相当悔しい思いをしたと思う」。卒業後、ジャンプ台で再開すると二階堂は小走りで駆け寄り「お疲れさまです！今日もよろしくお願いします」とあいさつするようになっていた。態度は一変。「なんでそれを高校生の時からできなかったのよ〜それが大事だったのに〜」と、伊藤さんは心の中で何度も叫んだという。

今では大舞台で２つのメダルを獲得するオリンピアン。テレビを通してインタビューを見ると、誠実に受け答えをしている。「高校生卒業後から６年ぐらいであれだけ変わるので、高校生は成長過程の時期なんだなと改めて感じる。成長して変わった姿を見るとうれしいですよね」。あきれ笑いとため息をつきながら当時を回想した伊藤さんの言葉からは、どこか充実感も漏れていた。