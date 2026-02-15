『豊臣兄弟！』仲野太賀、“兄との関係”に言及「もしかしたら仲違いするかも」… 池松壮亮との絆を「引力」と表現
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合、毎週日曜 後8：00ほか）に主演する俳優・仲野太賀が15日、大阪・豊國神社で豊臣秀長公慰霊祭に出席した。
【写真】『豊臣兄弟！』豊臣秀長公慰霊祭に出席…神妙な表情を見せる仲野太賀
豊國神社は、豊臣のお膝元・大阪城公園の本丸南側に鎮座する。同日は、仲野が演じる豊臣秀長の命日で、慰霊祭が執り行われた。仲野は、制作統括の松川博敬氏とともに出席し、「身が引き締まる一日になった」としみじみ語った。
『豊臣兄弟！』は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。「天下一の補佐役」秀長を仲野、兄の秀吉を池松壮亮が演じている。
「漫才のかけあい」のような兄弟が人気だが、仲野は今後について「もしかしたら仲違いするかもしれない」「僕も読めない」と言いつつ、「それでも切っても切れない兄弟の絆が見えてくるだろうと思う」とアピール。
劇中だけでなく、絆を感じさせた。「ずっと兄弟として演技をしていると、あうんの呼吸じゃないですけど、自分のこうやりたい、ああやりたい、そういう以上に、それこそ引き寄せているだろうし、引き寄せられているだろうし、お互いの引力を感じているよう」と語っていた。
