ふかわりょう『R-1グランプリ2026』決勝進出ならず 2年連続準決勝敗退
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表。『R-1』2度目の挑戦となったふかわりょう（51）は、決勝進出ならず、2年連続準決勝で涙をのんだ。
【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧
ふかわは昨年の同大会で、今年デビュー30周年、50歳にして『R-1』初出場。準決勝まで駒を進めたが、決勝進出とはならなかった。
『R-1グランプリ2026』は、昨年の5511人を超える過去最多6171人の挑戦者がエントリー。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で、若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指して熱い戦いを繰り広げる。
決勝戦は、3月21日午後6時30分からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで生放送される。
