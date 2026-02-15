石井亮次『R-1グランプリ2026』決勝進出ならず 準決勝で涙
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表。準決勝進出が話題となっていたTBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』を担当している、フリーアナウンサーの石井亮次は、決勝進出ならず、準決勝で涙をのんだ。
【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧
石井は、1977年3月27日生まれ、大阪府出身。2000年4月にCBCテレビに入社。13年から『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』の総合司会を務め、人気を博す。20年に同社を退社し、フリーに。以降テレビ、ラジオ、さまざまな番組に出演するなど活躍を見せている。
『R-1グランプリ2026』は、昨年の5511人を超える過去最多6171人の挑戦者がエントリー。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で、若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指して熱い戦いを繰り広げる。
決勝戦は、3月21日午後6時30分からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで生放送される。
