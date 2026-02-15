「たちあおい賞争奪戦・Ｇ３」（１５日、静岡）

吉田拓矢（３０）＝茨城・１０７期・ＳＳ＝が最終２角５番手から深谷知広（静岡）の逃げを豪快にまくって１着。上がりタイムは１１秒０。Ｇ３優勝は２５年３月玉野以来８回目。２着には吉田マークの恩田淳平（群馬）、３着には大外を伸びた新田祐大（福島）が入った。

安定感抜群のＳ級Ｓ班・吉田が最終２角５番手から豪快にまくり上げて１着。立川、小松島と記念戦線は連続で準優勝だったが、ようやく優勝をゲットした。

レースは打鐘で深谷が石塚慶一郎（和歌山）を叩いて先行。吉田は反応が遅れて５番手になったが、抜群のスピードを発揮。一気に地元コンビをのみ込んで今年の初優勝を手にした。「ラインのおかげで決勝まで勝ち上がれた。決勝は自力で勝てて良かった」と仲間に感謝をしつつ結果を出したことを喜んだ。

今年最初のＧ１は２０日の金曜日から始まる。「月曜日は休んで、火曜日は前橋で真杉（匠）や全日本選抜参加メンバーで練習。安定した戦いが続けられるようにしっかり準備をしたい」と、昨年５月の日本選手権以来となるＧ１優勝へ気合十分。今年は１２走して１着が６回、２着が５回と連対率は９１パーセント。Ｇ１の大舞台でも安定感抜群の走りを披露するつもりだ。