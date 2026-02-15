フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（42）の16年ぶりとなる写真集『皆藤愛子写真集 grazing』（撮影：根本好伸、税込3960円、小学館）が2月19日にリリースされます。



【写真】時が止まったよう…皆藤愛子さんの美貌にうっとり

『めざましテレビ』でお天気キャスターとしてデビューし、現在は『ゴゴスマ 〜GOGO！Smile！〜』や『BSイレブン競馬中継』などに出演するフリーアナウンサーの皆藤さんは、国民的知名度を誇るアナウンサーの一人です。



撮影の地はオーストラリア・ケアンズ。牧場で馬に乗り、動物園でコアラやカンガルー、ワラビーやワニと戯れてとびきりの笑顔を見せたり、ビーチで駆け出しワンピースのまま海に飛び込んだりとお茶目な姿を披露したかと思えば、合間にハンバーガーにかぶりつき、クッキーやアイスクリームなどスイーツを楽しむ食いしん坊な一面も。広大な邸宅での撮影では、プールやテラス、ベッドルームやバスルームなどで、テレビでは見せないリラックスした表情を見せてくれました。フォーマルからカジュアルまで、14もの衣装を着こなした姿も必見です。



「grazing（放牧）」というタイトルのとおり、オーストラリアの大地に解放された皆藤さんが、多忙な日常を離れて、寝転んだりもぐもぐ食べたりする自然体の様子は必見です。皆藤さんは「このたび16年ぶりに写真集を出させていただくことになりました。タイトルは「放牧」という意味を持つ「grazing」。競馬用語で使われる馬の「放牧」には、休養やリフレッシュといった意味合いもあります。オーストラリアの地で、たくさんの可愛い動物たちや大自然と触れ合いながら、気持ちも体もそのままの自然体で撮影に臨むことができました。少し恥ずかしくなるくらいの素の写真や表情も、思い切って収めていただいています。忙しい日常の合間に、一緒にお休みを過ごすような感覚で開いていただけたらうれしいです」と喜びを語っています。



【皆藤愛子さんプロフィール】

かいとう・あいこ 1984年1月25日生まれ、千葉県出身。身長158cm。2005年、早稲田大学在学中に『めざましテレビ』のお天気キャスターに抜擢。その後、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任し、現在は『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）や『BSイレブン競馬中継』などに出演中。写真集は『あいこ日和』（07年）、『あいこ便り』（10年）と2作刊行しており、本作が3作目となる。Instagramアカウント @aiko_kaito_official