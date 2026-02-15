全長3.8mの“絶妙なサイズ”の「ちいさいSUV」に注目！

SUVは日本だけでなく海外でも人気が高く、各メーカーがさまざまなモデルをラインナップしています。

例えばお隣の国、韓国を代表する自動車メーカー「ヒョンデ」も、注目の新型モデルを複数展開。その中で特に注目を集めているのがSUVタイプのコンパクトEV「インスター」です。

どのようなモデルなのでしょうか。

インスターはヒョンデが2025年4月に日本で発売したコンパクトEVです。

ヒョンデではゼロエミッションビークルの導入を積極的に進めており、日本でも「IONIQ 5」や「KONA」などを展開。インスターはヒョンデの日本販売モデルとしては4番目のEVで、「自由をたのしみ、ゆとりをたのしむオールマイティ・スモールEV」がテーマです。

SUVタイプのボディは全長3830mm×全幅1610mm×全高1615mmとコンパクトなサイズ。トヨタのコンパクトSUV「ライズ」（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）よりも少し小さいボディを持っています。

エクステリアは全体的に丸みを帯びたデザイン。中でも特徴的なのが丸形LEDランプを備えたフロントで、SUVらしい力強さと親しみやすさを両立させたデザインとしました。

さらに、フロントウインカーランプとリアランプには「ピクセルグラフィック」という、四角いデザインを採用しているのも特徴。このピクセルグラフィックはヒョンデのEVに共通して採用されているもので、愛らしさと先進性を演出するものとなっています。

インテリアは、前席に座り心地の良いベンチシートを採用しているのが特徴です。

また、コンパクトサイズのモデルは後部座席の足元が狭くなりがちですが、フルフラットのフロア構造にすることでき、広いスペースを確保。コンパクトEVでありながらも広い室内空間を実現しています。前後席ともにフルフォールディングが可能など、多彩なシートアレンジも特徴です。

パワーユニットは、42kWhと49kWhという2タイプの大容量バッテリーを搭載。高出力モーターとの組み合わせによりスムーズかつ快適な走りを生み出します。

システム最高出力は42kWhバッテリーモデルが97馬力、49kWhバッテリーモデルは115馬力、走行可能距離は427km（42kWhバッテリー）、458km（49kWhバッテリー）です。

他にも、最新の運転・駐車支援システム「Hyundai SmartSense」を搭載しており、ドライバーが快適に走行できるようにアシストしてくれるのも特徴。

グレードおよび価格（消費税込）は「Casual」が284万9000円、「Voyage」が335万5000円、「Lounge」が357万5000円となっており、他にも2025年9月にはタフな内外装が特徴の「Cross」も追加されました。

日本では苦戦を強いられているヒョンデですが、インスターはデザインやサイズ感、機能など国内でもウケそうな一台です。

今後、日本でどれだけ人気を獲得できるのか注目です。