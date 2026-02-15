【義母！2週間預かって】義母から逃げた義姉「2週間後が怖い…」実家へ！＜第15話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第15話 義姉、逃亡【コウタの気持ち】
【編集部コメント】
2週間義母と離れられる。それが嬉しかったあまり、「2週間後にはまたあの日常が戻ってくる」と怖くなってしまった義姉。その気持ち、わかります。わがまま放題の義母に、それを助けない無関心の夫。ついでに言えば、「2週間もリフレッシュできただろ」とより強い姿勢で出てくるところまで想像できます。やはり根本的な解決って……大事ですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
