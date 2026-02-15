俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。食への驚きのこだわりを明かし、共演者が仰天する場面があった。

この日は横浜を散策。食事のこだわりの話となると、小泉は「正直、一番最近恥ずかしいのが、ゴルフ場行ってもそうですけど。ランチの時間でも。僕やっぱり40過ぎてから気付いたんですけれど、自分って、熱いものが苦手なんだなと」と打ち明けた。

長らく「自分は猫舌だと認識していなかったんですよ」と話したものの、最近自覚することがあったという。「俺、あんかけ焼きそばとかあるじゃないですか。あんかけ焼きそばに氷とかのせちゃうんですよ」とぶっちゃけた。

MCのお笑いコンビ「サンドウィッチマン」、お笑いタレントの狩野英孝は「えーっ！！」と仰天。「ないないないない」「見たことない」「今日一番変ですよ」と一斉にダメ出ししたが、小泉は「変ですか」と淡々と話した。

「ラーメンにも氷入れる」と続けると、再びMC陣は「ないないないない！」とブーイング。富澤たけしは「猫舌っていうより、猫ですよ、それは」と言い切った。

小泉は「コーヒーショップとか行っても、“ホットコーヒーください。ホットコーヒーに氷2ついれてください”とか言います」と平然と話した。

狩野が「アイスコーヒーじゃダメなんですか」と尋ねると、「アイスコーヒーは冷たいでしょう」と驚きの回答。「なんで世の中にぬるいコーヒーって売ってないんだろうと思って」とも語り、狩野は「いやいやいやいや、いらないいらない」と拒否反応を示した。

小泉はまたこの日飲んだホットチョコレートはぬるかったと言われ、「あれギリです」「僕は凄い熱かったですよ」と話して笑わせた。