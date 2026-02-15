昨年9月に双子を出産した歌手でタレントの中川翔子（40）が14日、X（旧ツイッター）を更新。歌手でタレントの森口博子（57）からベビー服をプレゼントされたことを明かした。

中川がパーソナリティを務める音楽番組『アニソン・アカデミー』（NHK−FM）の14日に放送された回に森口がゲスト出演した。中川は放送後、Xを更新。「大好きな森口博子さま！なんと双子にかわいいかわいいお洋服をプレゼントして下さいました、車柄 かわいい ジェラピケ 嬉しすぎます！」と車柄のベビー服を着た双子の写真とともに、森口に感謝を述べた。

「生き方そのものが宇宙を明るく照らしている、慈愛と優しさと美とガンダムの女神様！」と森口を称賛して、「情操教育にふたごに森口博子さまの歌を子守唄に聴かせて育てます！大感謝」と喜びをあらわにした。

その後も「大尊敬！40周年本当におめでとうございます！！」と森口のデビュー40周年を祝福し、「発光しているみたいに綺麗なお肌と場がみんなが笑顔になる明るさと、積み重ねてきたファンの皆様との両思い！最高！これからもずっと大ファンです！」とハイテンションにつづっている。