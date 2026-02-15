◆練習試合 中日１―１ＤｅＮＡ（１５日・北谷）

中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が初実戦に臨んだ。８回から登板し、１イニングを無安打無失点。８球で打者３人を抑えた。

先頭の宮下を遊ゴロに抑えると、浜を初球のカーブで中飛に。最後は、松尾を高め直球で、遊撃へのライナーに打ち取った。初実戦のマウンドを終え、「変化球もある程度、思い通りに投げられた。合格とは言いたくないけど、それなりに投げられた」とうなずいた。

１０日には、沖縄・北谷キャンプで行われたシート打撃に登板するも、制球に苦しんだ。打者５人に２四球と課題を残していただけに、「コントロールの部分で、（バッターとの）勝負以前の課題が多かった。きょうはバッターと勝負しながら、試合に入り込めたのでよかった」と充実感をにじませた。

開幕ローテーション候補のドラ１右腕。堂々の投球に、井上監督は「本人もホッとしたはず。これからもっと経験させて、登板回数を増やしていけば、アマチュア（青学大）時代のピッチングに近づけるかな」と期待を膨らませた。