¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÌ´Ãæ¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«0ºÐ¤«¤é¥Ï¥Þ¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡ª¡×¡¡¤ªµÜ»²¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Î°¦¤é¤·¤¤À®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÁÐ»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ä¤±¤ë¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢0ºÐ¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤µ¤Þ¡¢¡¢¡ª¤¤¤Ä¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡ª¡×¤È¾Íè¤Î·×²è¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ¤È²«¿§¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¡¦¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥¿¡¼¥È¥ë¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÁ¤Î¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤òÃå¤¿ÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤âÈäÏª¡£¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¤¦¤Á¤ËÇÉ¼ê¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¡¢¥¢¥ê¤À¤Í¡ª¡×¤È¡¢Æü¡¹¤Î°é»ù¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿¤ªµÜ»²¤ê¤È¤ª¿©¤¤½é¤á¤Î°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤òYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÃæÀî¤µ¤ó¤¬¡¢¸Ó¤òÃå¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤¤«¤«¤¨¤ë»Ñ¤¬¡£ÁÐ»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦Êì¿Æ¤ÎÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤Î¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ö²È¤ÎÃæ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÁ´Éô¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡ÖËèÆü¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë¤¤¤Ä¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
