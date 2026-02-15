【ワシントン＝中根圭一】米国のロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官が自身の政策をＰＲする広告塔として、ボクシングの元ヘビー級世界王者マイク・タイソン氏（５９）を起用し、注目を集めている。

ワクチン懐疑派のケネディ氏は非科学的な政策を打ち出し、反発を招いてきた。知名度の高いタイソン氏を利用してイメージ刷新を図る狙いとみられる。

ケネディ氏は１月、「米国を再び健康に」とのスローガンで、自然食品を推奨する指針をまとめた。旗振り役に据えたのが、スナック菓子など「超加工食品」と呼ばれる食品に依存した食事をやめ、栄光に輝いたタイソン氏だ。

平均視聴率３９・４％に達した８日のナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）の王座決定戦・スーパーボウルのテレビ中継では、タイソン氏が生野菜や果物をかじってケネディ氏の政策をアピールするＣＭが流れ、大きな反響を呼んだ。

１１日には保健福祉省で、「リアルフード（本物の食品）を食べよう」と題した催しにケネディ氏とタイソン氏がそろって登壇した。

ケネディ氏は昨年、米疾病対策センター（ＣＤＣ）のワクチン諮問委員会の全委員を解任するなどし、批判を浴びた。イメージ向上に躍起だが、一連の取り組みは農業界のロビー活動を受けたものとの指摘がある。また、安価な加工食品に頼らざるを得ない家庭は多く、米紙ニューヨーク・タイムズは「加工食品を口にしないのは現実的ではない」と批判的に報じている。