ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スキージャンプの男子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）が合計２９５・０点で銀メダルに輝いた。

１回目に１４０メートル、２回目に１３６メートル５０を飛び、個人ノーマルヒルと混合団体の銅に続く今大会３個目のメダル獲得。計３０１・８点のドメン・プレブツ（スロベニア）が優勝した。前回北京大会銀の小林陵侑（チームＲＯＹ）は６位、中村直幹（なおき）（フライングラボラトリー）は１６位だった。

前回北京五輪で金だったノーマルヒルでメダルを逃しても、悔しさを見せなかった小林陵だが、この日は違った。前回は銀だったラージヒルで６位。２大会連続の個人メダルの獲得はならず、「悔しいですね」と感情をさらけ出した。

１回目は１３１メートルにとどまり、１１位。五輪前に陥った力の伝わらない助走姿勢が原因だった。「いい意味で吹っ切れた」という２回目、１３８メートル５０の会心のジャンプで順位を上げたものの、表彰台には届かず「ちょっと出遅れすぎた」と悔やんだ。

安定したジャンプを見せていたエースだが、五輪直前にあったＷ杯で今季初めてトップ１０を逃していた。「（前回の）五輪王者に加え、（５歳下の）二階堂が調子を上げてきて、感じたことのない重圧もあったと思う」と作山ヘッドコーチ。本人は「称号はもうなくなった。また頑張ります」と目線を前に向けた。

ラージヒルで金メダルを逃して落ち込む二階堂に声をかけた。「よくやった。団体で金を取ろう」。１６日にある２人１組の男子スーパー団体は二階堂、小林陵の順で臨む予定。エースは気持ちを切り替え、新星とともに最終種目に挑む。（福井浩介）