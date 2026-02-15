【東京ポイント】知らなきゃ損！1万1000ポイントを10％増量できるお得な交換先2つ「太っ腹すぎる」

東京都公式アプリ「東京アプリ」の生活応援事業が、2026年2月2日からスタートしました。東京アプリを活用し、マイナンバーカードによる本人確認をすると、東京ポイント1万1000ポイントがもらえます。

15歳以上の都民が対象で、SNSでは「百合子ありがとう」「太っ腹すぎる」「うれしい」と好評です。

東京ポイントが付与された都内在住の記者が、その手続きの手順などを詳しく紹介します。また、ポイントを"増やす"お得なキャンペーンもあわせて紹介します。

10分でポイント申請が完了！

ポイント付与の対象は、マイナンバーカードを持っている15歳以上で都内在住の人（東京都に住民登録をしている人）です。

事業の期間は27年4月1日まで。1年以上先ですが、余裕をもって手続きを進めたいですね。

ポイントの申請には、東京アプリのダウンロードのほか、デジタル認証アプリ（デジタル庁が提供するアプリ）のダウンロードを事前に済ませておくとスムーズです。

また、マイナンバーカードを手元に準備しておきましょう。4桁の数字の暗証番号も必要です。忘れてしまった人は調べておきましょう。

ポイント付与までのステップは、主に以下の3つです。

（1）東京アプリの新規登録（はじめての人のみ）

（2）デジタル認証アプリによる本人確認

（3）東京ポイントの申請

東京アプリの新規登録には、メールアドレス、パスワード（英数字8文字以上20文字以内）を用意する必要があります。

登録したメールアドレスによる認証、SMS認証を経て、アカウント情報の登録を行います。アカウント登録には氏名・フリガナ・性別の登録が必要です。

アプリへの登録が完了すると、本人確認に進めます。本人確認にはデジタル認証アプリの起動が必要です。マイナンバーの暗証番号を入力し、利用している端末にマイナンバーカードを読み取らせることができれば、本人確認の最終段階です。

東京アプリへの認証を許可すると、本人確認が完了します。サービスの利用にああたり、「住所」「生年月日」「性別」「氏名」の情報を提供するというものです。

本人確認が終わると、いよいよポイントの申請です。「東京ポイントを申し込む」を押すだけです。

記者は2月6日14時台に申請をした（ボタンを押した）ところ、完了のページ遷移まで1分程度時間がかかりました。とはいえ、全体的にはスムーズに申請できたと思います。アプリのダウンロードから申請までに要した時間は、約10分でした。

ポイントが付与されたのは2月7日の19時台。ポイント付与までの期間は「数日から1週間程度」と案内がありましたが、翌日に付与されたのはうれしい驚きでした。

「10％増量」のお得な交換先はどこ？

東京ポイントは、dポイントやVポイントなどに交換できます。100ポイントから交換ができ、いずれも交換レートは100ポイント＝100円分です。

2月9日時点で交換できるのは、dポイント、Vポイント、楽天ペイ（楽天キャッシュ）、au PAY、メルカリポイントです。PayPayポイント、WAON POINTの運用会社も候補事業者に選定されているため、近くポイント交換が可能になりそうです。

SNSでは、dポイントとVポイントのお得なキャンペーンが注目されています。

dポイント

キャンペーンサイトでエントリーして、東京ポイントをdポイントに交換すると、もれなく"10％増量"となります。期間は26年3月31日23時59分までです。

100ポイント単位の交換が可能で、最大で1100ポイント追加でもらえます。

なお、3月31日までにdポイントカード／dカード／dカード GOLD U／dカード GOLD／dカード PLATINUM／dカード プリペイドの利用者情報登録が必要です。

キャンペーンポイントの付与は26年4月末ごろの予定。なお、増量分のdポイントは期間・用途限定です。

Vポイント

Vポイントもdポイントと同様、"10％増量"のキャンペーンを開催します。期間は26年2月16日から5月15日までです。

以下の3つの条件を満たす必要があります。

（1）東京ポイントからVポイントにポイント交換をする（100ポイント以上）

（2）VポイントPayアプリでV会員番号とSMBCグループのID連携を行う（VポイントとVポイントPayアプリを紐づける）

（3）VポイントPayアプリでスマホのタッチ決済を行う

特典付与は26年7月末までの予定です。

楽天ペイ（楽天キャッシュ）、au PAYは抽選によるポイント増量キャンペーンのため、確実にもらえるdポイントとVポイントのキャンペーンがお得だと好評です。

記者の調べでは、メルカリの増量キャンペーン開催はありません（10日時点）。今後交換可能となるPayPayポイント、WAON POINTも含め、どのポイントに交換するのが自分にとってお得なのか検討したいところです。

また、東京ポイントは「チケット」への交換も選択できます。テレコムセンター展望室の大人入場券（500ポイント）や、旧岩崎庭園入場券（400ポイント）などがあります。

いずれも期間が定められているので、チケットへの交換を検討している人は注意してください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）