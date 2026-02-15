群馬クレインサンダーズ、途中加入のウッドベリーが退団「敬意と感謝の念を抱いています」…移籍先は決定済み

群馬クレインサンダーズは2月15日、テレンス・ウッドベリーが契約満了で退団することを発表した。移籍先が決定しているため、自由交渉リストには公示されない。

現在38歳のウッドベリーは、203センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。日本では琉球ゴールデンキングス、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、 浜松・東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）、バンビシャス奈良、熊本ヴォルターズ、香川ファイブアローズ、信州ブレイブウォリアーズでプレー経験を持つ。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」途中の11月にヨハネス・ティーマンがインジュアリーリストに登録されたことを受け、群馬へ加入。B1第23節を終え、26試合の出場で1試合平均12.8得点4.3リバウンド1.0アシストを記録していた。

クラブ、ウッドベリーは公式HPで次のようにコメントした。

「このたび、テレンス・ウッドベリー選手との契約が満了となりましたことをご報告いたします。シーズン途中、チームに怪我人が出る厳しい状況の中で加入し、26試合に出場。常に高い集中力と責任感を持ってコートに立ち続けてくれました。そのプロフェッショナルな姿勢は、プレー面のみならず、日々の準備や取り組みの中でもチームに大きな影響を与え、私たちのスタンダードを確実に引き上げてくれました。どのような状況でもゲームに集中し、チームのために戦い続ける姿勢は、若い選手たちにとっても大きな模範となり、クラブの文化づくりに確かな足跡を残してくれました。これまでの多大なる貢献に心より敬意と感謝を表します。ウッドベリー選手とご家族の今後のさらなる成功を、心より願っております」（クラブ）

「ファンの皆様へ この地で過ごした期間中に、皆様からいただいた温かいサポートに心から感謝を伝えたいです。初日から、アリーナに満ちる熱気と、皆様がこのチームに対して抱いている誇りを肌で感じてきました。特に苦しい時期において、その支えはかけがえのないものでした。組織、コーチングスタッフ、チームメイト、そして裏で支えてくださった全ての方々に深く感謝しています。皆様のおかげで、私は日々自分の役割を果たすことができました。このユニフォームを身にまとい、皆様の前で戦えたことを、私は一度たりとも当たり前だと思ったことはありません。新たな章へ進むにあたり、ここで経験した全てに対し、敬意と感謝の念を抱いています。これからも努力を続け、戦い、正しい姿を貫いていきます。どうかこれからもチームと選手を応援し続けてください。私たちを信じ、共に歩んでくださり、本当にありがとうございました。敬具テレンス・ウッドベリー」（ウッドベリー）