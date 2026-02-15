BE:FIRSTデビュー5周年イヤーに！その幕開けとなる9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」が発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTのデビュー5周年の幕開けとなるニューシングルの発売が5月6日に決定した。

■「生涯BE:FIRSTであること」を宣言するニューシングル

2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。国内4大ドームツアー、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回る自身初のワールドツアーを経て、全10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアーを完走。5月に開催予定のスタジアムライブはチケット一般発売からわずか3分で完売、ベストアルバム「BE:ST」のリリース、2025年4月リリースの「夢中」が自身最速でストリーミング再生2億回を突破など、注目が集まる中、デビュー5周年の幕開けとなるニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」が、5月6日にリリースされる。

本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーとなっている。制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

表題曲の他には、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだ「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」、さらに新曲1曲を含む全4曲を収録。他にもライブやMV等を収録したDVD/Blu-rayとのセットもリリースされる。

■新ビジュアルとSOTAからのメッセージも到着

「BE:FIRST ALL DAY」に合わせた新ビジュアルも公開された。そのコンセプトは、新しい歴史の始まりを予感させる「あけぼの」。誰も真似できない、誰も予想できない。さらなる高みを目指す覚悟を決めたBE:FIRSTの背後で、昇り始めた太陽が「BE:FIRST 5th Anniversary」の幕開けを告げるというものになっている。

そしてニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」の発表にあたり、メンバーのSOTAからコメントが到着した。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■ライブ情報

『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』

05/16（土）東京・味の素スタジアム

05/17（日）東京・味の素スタジアム

