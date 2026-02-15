今週の決算発表予定 トレンド、浜ゴム、ブリヂストンなど (2月16日～20日)
――――――――――――――――――――――――――――
■2月16日～20日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 2月16日―――――――――――― 56銘柄 発表予定
<2134> 北浜ＣＰ [東Ｓ]
<2158> フロンテオ [東Ｇ]
<2673> 夢みつけ隊 [東Ｓ]
<3076> あいＨＤ [東Ｐ]
<3350> メタプラ [東Ｓ] ★
<3856> Ａバランス [東Ｓ]
<3905> データセク [東Ｇ]
<4587> ペプドリ [東Ｐ]
<4593> ヘリオス [東Ｇ]
<4631> ＤＩＣ [東Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東Ｐ] ★
<5216> 倉元 [東Ｓ]
<5310> 東洋炭素 [東Ｐ]
<6721> ウインテスト [東Ｓ]
<7047> ポート [東Ｇ]
<7273> イクヨ [東Ｓ]
<8179> ロイヤルＨＤ [東Ｐ]
<8951> ビルファンド [東Ｒ]
<8955> Ｊプライム [東Ｒ]
<8964> フロンティア [東Ｒ]
など
● 2月17日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3487> ＣＲＥロジ [東Ｒ]
<9285> 東京インフラ [東IF]
● 2月18日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3296> 日本リート [東Ｒ]
<4704> トレンド [東Ｐ] ★
● 2月19日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<3470> マリモリート [東Ｒ]
<3807> フィスコ [東Ｇ]
<5101> 浜ゴム [東Ｐ] ★
● 2月20日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<8987> エクセレント [東Ｒ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
