卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は15日、埼玉県・毎日興業アリーナ久喜で行われ、木下マイスター東京はT.T彩たまと対戦。マッチカウント4－0で勝利し、今季13勝目を挙げた。

■チームに「勝ち点4」をもたらす1勝

2シーズンぶりのプレーオフ進出を目指し、首位争いを繰り広げるKM東京。前日に金沢ポートに敗れたT.T彩たまのホーム2連戦目となる一戦で、敵地に乗り込んだ。

そんな中、松島輝空はチームが3－0とリードして迎えた第4マッチに出場。「ITTF-ATTUアジアカップ2026」を発熱などの症状で欠場していたが、昨年12月の琉球アスティーダ戦以来の出場となり、曽根翔と対戦した。

強打が持ち味の曽根に先行を許したものの、徐々にペースをつかむ。10－10からの1点を取り切って第1ゲームを先取すると、第2ゲーム以降は落ち着いた試合運びを披露。第2ゲームを11－8、第4ゲームを11－9で奪い、ゲームカウント3－1で勝利した。KM東京に貴重な勝ち点「4」をもたらす活躍となった。

試合後、松島は「久しぶりのTリーグでメンバーがそろっていたので、自分がやりやすいようにプレーできた」とチームメイトに感謝。曽根との対戦については「バックハンドの技術が本当にすごい選手なので、そこは警戒していた」と語り、「（第1ゲーム10－10からの）1本を粘り強く取れたのが良かった」と立ち上がりの攻防を振り返った。

松島は1月の全日本選手権シングルスで連覇を達成。世界ランキングも自己最高の7位まで上昇するなど、日本男子の中心選手として“追う側”から“追われる側”へと立場を変えている。

“対日本人選手”への対応については、「強くなるにつれて相手が向かってきたり、対策されたりする部分はある」としながらも、「その中で勝ち切ることが日本の代表選手だと思う」とコメント。王者としての自覚ものぞかせた。

昨季はプレーオフ進出を逃したKM東京だが、T.T彩たま相手に完全勝利を収め、出場圏内の2位をキープ。日本の新たな左のエースは、2シーズンぶりのプレーオフへ向けて「今年はしっかりメンバーもそろっている。優勝を目指して頑張りたい」と意気込みを語った。