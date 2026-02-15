【近畿の天気】１６日（月）は少し寒の戻り　北部中心に折りたたみ傘を　この先は気温変化大きく「寒暖差疲労」に注意

２月１６日（月）の近畿地方は、寒さが少し戻るでしょう。春のような暖かさとなった前日と比べて、気温ダウン。寒暖差疲労に要注意です。



１６日（月）は一時的に冬型の気圧配置となり、次第に寒気が流れ込む見込みです。



北部では雲が多く冷たい雨、山沿いは雪の降る所があるでしょう。降り方の強まることはなさそうですが、積雪の多い地域はなだれに注意してください。



中部と南部は晴れたり曇ったりの天気となり、中部でも北よりの地域ほどにわか雨やにわか雪の所がありそうです。





朝の最低気温は４〜８℃くらいの所が多く、前日より低い所が多いものの、市街地を中心に冷え込みは弱いでしょう。日中の最高気温は前日より大幅に低く、中部と南部は１１〜１３℃くらいの所が多く、北部は７〜１０℃くらいの見込みです。春の暖かさから一転、昼間でもこの時季らしい空気の冷たさを感じられそうです。夕方以降はさらに気温が下がり、朝よりも夜の方が冷えますので、夜の寒さを見越した服装でお出かけください。１７日（火）は広く晴れて、この時季らしい寒さになるでしょう。１９日（木）頃にかけて寒さが続きますが、２１日（土）からの３連休は再び気温が上がりそうです。大阪マラソンが予定されている２２日（日）は、大阪の予想最高気温は１７℃で春の暖かさになる見通しです。季節の変わり目で、気温の変化がかなり大きくなりそう。服装でうまく調節し、体調管理に注意が必要です。冬服はまだしまわないほうが良いでしょう。