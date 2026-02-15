9人組ガールズグループ「RE―GE」が15日、東京・新宿のシネシティ広場でデビューフリーライブを行い、初ステージを踏んだ。

「RE―GE」は、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」などが所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」と、バンダイナムコミュージックライブによるオーディション「HAJIMARE Project」から誕生した女性アイドルグループ。「HAJIMAREの先にあるキラキラした未来をつかむ世代（GENERATION）へ」という意味を込めて名付けられた。

この日は、6月に発売するデビューシングル「0秒前」の収録曲の他、オーディションの課題曲だった、先輩アイドル「いぎなり東北産」の「服を着て、恋したい」のカバーなど5曲を披露。初々しい歌声と、フレッシュなダンスで集まった約800人の観客に元気を届けた。桧山ゆうみは「凄く緊張したんですけど、もうめちゃくちゃ楽しくて、本当に幸せな時間でした」と晴れやかな笑顔で語った。

開演前の取材に、高月凛々は「青春をイメージした曲が多いので、皆さんが共感できる青春を伝えられるのではないかと思います」と、RE―GEの個性をアピール。そして「憧れているアイドルさんたちが、東京ドームとかでライブをしてらっしゃることが多くて、自分もいつかそのステージに立ってみたい」と、大きな目標を掲げた。

◇白石るり（しらいし・るり） 2007年（平19）12月14日生まれ、静岡県出身の18歳。愛称はるーさん。イメージカラーはレッド。

◇禾本珠彩（のぎもと・じゅい） 2010年（平22）9月17日生まれ、東京都出身の15歳。愛称はじゅいちゃん。イメージカラーはブルー。

◇花井心桜（はない・こころ） 2009年（平21）4月18日生まれ、東京都出身の16歳。愛称はここし。イメージカラーはイエロー。

◇高月凛々（たかつき・りり） 2008年（平20）5月10日生まれ、神奈川県出身の17歳。愛称はりりまる。イメージカラーはオレンジ。

◇田崎杏夏（たさき・あんな） 2008年（平20）2月15日生まれ、東京都出身の18歳。愛称はあんちゃん。イメージカラーはラベンダー。

◇森瀬こころ（もりせ・こころ）2012年（平24）6月11日生まれ、神奈川県出身の13歳。愛称はここちゃん。イメージカラーはミントグリーン。

◇瑞川蒼依（みずかわ・あおい） 2007年（平19）5月21日生まれ、栃木県出身の18歳。愛称はあおちゃん。イメージカラーはライトブルー。

◇桧山ゆうみ（ひやま・ゆうみ） 2008年（平20）9月18日生まれ、愛知県出身の17歳。愛称はゆうみさん。イメージカラーはピンク。

◇那須ほほみ（なす・ほほみ） 2001年（平13）7月7日生まれ、福岡県出身の24歳。愛称はほーちゃん。イメージカラーはホワイト。