◇ミラノ・コルティナ五輪 第10日 デュアルモーグル（2026年2月15日 リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）

フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、島川拓也（27＝日本仮設）、藤木豪心（28＝イマトク）、西沢岳人（26＝チームリステル）、堀島行真（28＝トヨタ自動車）の4選手が出場。島川は予選2組でカナダ選手に20―15で勝利。同3組で藤木がオーストラリア選手に16―19で、同12組でオーストラリア選手に13―22で敗れ敗退した。堀島はシードで16人で争う1回戦進出が決まっている。

シングル、デュアルと2種目を終えた藤木は「滑り自体は悪くなかったんですが、スピードで先行されたのが敗因だと思います」と冷静に予選を分析。夢の五輪の舞台が終わり「（結果の部分で）悔しさは大きいのですが、2大会連続で五輪に出られなかったので純粋にうれしさもあり複雑な気持ちですね」と素直な思いを口にした。

デュアルモーグルはモーグルと同じくコブとエア台が設けられた急斜面を、2人が並んで滑り降りる。ジャッジは7人で、4人がターン、2人がエア、1人がタイムを担当。各ジャッジが持ち点の5点を2選手に振り分け、合計点数で勝敗を決める。勝ち抜き方式のトーナメントで行われ、組み合わせはFIS（国際スキー連盟）のデュアルモーグルのランキング、今大会のモーグルの結果、FISポイントリストによって作成される。