ユーチューバー・ヒカル（34）が15日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身のチャンネルにたびたびゲスト出演し、人気を博していた「遊楽舎」の店長について言及した。

店長は14日、突然2月末をもって店舗を閉店すると発表。経済的には立ち直っていたというが、誹謗（ひぼう）中傷コメントが多く寄せられているといい、また同業者による批判動画が原因で「攻撃が、やはり止まらず、これは事業を継続することは不可能と判断し、本日、閉店を決めました」と説明していた。

そして15日ヒカルは姫路にある同店を訪れ、店長と話しあったと報告。兄・まえっさんは「店長が資金繰りに困ったとき、お金の話になったら関係が崩れるんじゃないかと心配して、ヒカルに相談できなかったって。ヒカル以外の人に相談したけど、うまくいかなくて“ヒカルに相談していればこうならなかったんじゃないか”って」と明かした。

ヒカルは「そこまで店長が切羽詰まってるとは思わなくて。俺らも東京にいて、関西に帰ってくる機会も少なくて。店長とのコミュニケーションも減ってたし、俺らとしてもびっくりして」といい、店長はひどく落ち込んでいる様子だったという。「どうなるかは分からないんですけど、なんとか立ち上がりたいと思っている気はしたので」といい、今後も支援を続けていくと話していた。