ミラノ・コルティナ五輪、スノーボードの荻原大翔選手が現地15日に自身のSNSを更新。同日に予選が行われる男子スロープスタイルの欠場を発表しました。

金メダル候補として期待されていた荻原選手は現地7日に行われた男子ビッグエア決勝で、3本転倒し12位に。予選をトップで通過していただけに悔しい結果となっており、スロープスタイルでの雪辱を誓っていました。

荻原選手は自身のインスタグラムにて「ビックエアの決勝で足首を痛めて、スロープスタイルの公式トレーニング中に同じ箇所を痛めてしまいました。通常生活において支障がない状況ではありますが、スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした」と説明。

「自分の今の足首の状態では理想のパフォーマンスができないと判断し苦渋の決断でしたがスロープスタイルの参加を見送る形となってしまいました」と、無念さをつづっています。

そして「今回日本のスノーボーダーが大活躍しています」と、メダルを次々に獲得している仲間たちの活躍に言及した荻原選手。「私は残念ながらそのメンバーに入る事ができませんでしたがまた、四年後万全の状態でこの舞台に戻ってきます。スロープスタイルの選手に応援よろしくお願いします」と仲間に思いを託しました。