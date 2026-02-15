お天気カメラでおなじみの神奈川県松田町の河津桜が見頃ということで、現地に見に行ってきました。

福山佳那 気象予報士

「初めて松田町の河津桜を見に来ました。すごいです！一面ピンク色！」

西平畑公園では、およそ360本の河津桜がほぼ満開となっています。花の色が濃いので、すごく華やかで早くも春を感じました。

たくさんの人で賑わってますね…。

実は、今年の「まつだ桜まつり」は、当初の予定より1週間も前倒ししたそうなんです。

まつだ桜まつり実行委員会 下田明宏さん

「1月中旬ぐらいに開花が発表されまして、開花が早かったので、桜まつりを前倒しして、開催しているような状況です。」

松田町に近い小田原の1月の最高気温を見ると、前半は10度を超える日が多かったんですが、その後の10度を下回る冷え込みで花が長持ちしているそうです。

福山佳那 気象予報士

「桜も綺麗だけど、団子も美味しそう〜」

会場には沢山のお店が出ていたので、私も頂いちゃいました！まさに花より団子ですね。

河津桜が長く楽しめる「まつだ桜まつり」は、3月8日までの開催だということです。