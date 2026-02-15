満開を迎えた梅をめでる人でにぎわった「小田原梅まつり」＝１５日、小田原市の曽我梅林

神奈川県内は１５日、高気圧に覆われて晴天となり、海老名市や小田原市で最高気温が１９度前後を記録するなど４月中旬並みの陽気となった。約３万５千本の白梅が咲き誇る曽我梅林（小田原市曽我別所）は、満開を迎えた梅を楽しむ家族連れなどでにぎわった。

この日は海老名市で１９・２度、小田原市と藤沢市では１８・８度を観測。いずれも平年より７度以上高かった。横浜市中区と三浦市も１７度台まで気温が上昇し、県内の全５地点で今年の最高を更新した。

恒例の「小田原梅まつり」（３月１日まで）が開催されている曽我梅林には、朝から大勢の観梅客が足を運んだ。見頃を迎えた梅をスマートフォンで撮影したり、木々の間を散策したりして一足早い春の訪れを楽しんでいた。会場や周辺には売店やキッチンカーが並び、梅干しなどのお土産を求める人も相次いだ。

毎年訪れているという藤沢市の男性（７２）は「梅の本数や種類が多いので、いつ来ても楽しめる。富士山と一緒に見物できるのもいい」と満足そうだった。

小田原市観光協会によると、今月８日を中心とした大雪の影響はあるものの、開花が早かったため、早咲きは既に満開となっている。