¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡¸åÇÚÅê¼ê¤ä°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¤â½õ¸À¡Ö½àÈ÷¤ÏÁá¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£½Õ£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ø¸þ¤±¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦µÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ï¹ç½É£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µÆü¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥¥ã¥ó¥×»ÜÀßÆâ¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢¸åÇÚÅê¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î½õ¸À¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«°ìÈÖ¤«¤é¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Áá½ÐÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¹¨¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢ËÌ»³¤é¤ÎÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Î¾Åê¼ê¤È¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤âà°ìÈÖ¾è¤êá¤ÇÆþ¤ê¡¢µÜ¾ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡ËÁ¾Ã«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢°ËÆ£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤ÎÅêµå¤ò»ë»¡¡£Åê¤²½ª¤ï¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃ¯°ì¿ÍÎã³°¤Ê¤¯¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¸µ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤â³§¤¬·ò¹¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÐÀï¹ñ¤Î³ÆÁª¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤äÂÐºö¡õ¸¦µæ¤Ê¤É¤òÁá¤á¤ë¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö½àÈ÷¤ÏÁá¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£º£¤Ê¤é»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿ô»ú¤òÀö¤¤½Ð¤·¤¿¾å¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¤â¡Ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡×¤È¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£