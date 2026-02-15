カーリング、カナダ男女代表が疑惑の渦中に

ミラノ・コルティナ五輪の男女カーリングで“不正投球”疑惑が浮上し議論となっている。渦中にいるのはカーリングの本場カナダ代表だ。13日（日本時間14日）の男子に続き、14日（同15日）にはスイスとの女子1次リーグでも問題が発生した。スキップのレイチェル・ホーマンがカナダ放送局「CBC」に対して「ただの作り話」といら立ちをあらわにしている。

この試合は、延長第11エンドまで戦った末にカナダが7-8で敗れた。問題が起きたのは第1エンド。カナダ放送局「スポーツネット」の報道によれば「（ホーマンが）この試合最初のストーンを放ったが、それがハウス内に止まった後、審判がやってきて、ダブルタッチがあったためにそのストーンを取り除かなければならないと告げた」。一度ストーンを投じた後に、触れる行為があったと判断された。

ホーマンは試合後、カナダ放送局「CBC」に対して「ええ、いら立たしいものだった。審判員が関与すべきでない試合に関与してくるのはね。それに確認すべきことすら何もないのだから、本当にもどかしい」とこの場面を振り返っている。

さらに「明らかに動揺させられるし、私たちは懸命に戦ったが、延長エンドで1点差で敗れた。あんなことが起きてしまったのは、ただただ残念だ」と口にした。

この前日の試合、男子カナダ代表が1次リーグのスウェーデン戦で、一度放ったストーンに触れたとして問題になったばかり。これには世界カーリング連盟が声明を発表し、残り期間より厳密に監視すると明らかにしていた。

ホーマンは「彼らは私が手を離した後にストーンに触れたと言ったが、それは真実からあまりにもかけ離れている。クレイジーだ。ただの作り話。私たちの背中にメイプルリーフがあるからかもしれない。確かじゃないけど」と、不満をあらわにしている。



