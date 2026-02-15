CUTIE STREET、武道館での単独公演開催が決定 KAWAII LAB.4周年記念イベントでサプライズ発表
【モデルプレス＝2026/02/15】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が、日本武道館単独公演を2日間開催することがわかった。アソビシステムによるアイドルプロジェクトKAWAII LAB.の4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』が2026年2月11日から15日の5日間に渡りKアリーナ横浜にて開催され、最終日に開催されたCUTIE STREET単独公演にてサプライズ発表された。
【写真】人気アイドル、武道館公演決定の瞬間
2022年2月14日に発足したKAWAII LAB.4周年を記念して2月11日には『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が発売され、今回は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、そして次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHら総勢53人が集結し、5日間に渡る熱狂のライブを開催した。
11日、14日に行われた『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION〜』は、音楽アワードをコンセプトにした「KAWAII LAB. BEST AWARDS 2026」を開催。KAWAII LAB.所属アイドルたちの活躍が“BEST TOP SPEED GROUP”、“BEST KAWAII SONG”など、さまざまな賞で発表された。ライブはTEAM KAWAII LAB.による「CHU CHU CHU研究中！」から始まり、ラストには今回初披露となった合同曲「カワラボとばびゅーん！」を披露し、ファンの心を掴んだ。また、14日公演にて雑誌「LARME」とコラボレーションしたKAWAII LAB. 4周年記念ブックの発売が発表された。
12日にはFRUITS ZIPPERの単独公演が開催。メンバーそれぞれの“好き”とファンの“好き”を集めた本公演は、紅白歌合戦で着用した衣装や過去の生誕衣装などさまざまな衣装でパフォーマンスを行い、会場を大いに盛り上げた。さらに、先日行われた東京ドーム公演で披露したCOSEIメドレーや、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のために行われたファン投票の上位3曲、メンバーそれぞれがテーマを決めて選んだ1曲を披露するなど、ファンとの絆をさらに深めた1日となった。
13日に開催されたCANDY TUNE単独公演では、KAWAII LAB.所属グループの人気曲をメドレー形式で披露。「わたしの一番かわいいところ」「かわいいだけじゃだけですか？」などをCANDY TUNEがカバーし、会場に集まったファン全員をヒートアップさせた。アンコールでは新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を初披露。さらに、この楽曲が表題曲となる3rdシングルCDが4月22日にリリースされることや、収録曲が4月より放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のエンディングテーマに決定するなど、嬉しい発表に多くのファンが歓喜した。
KAWAII LAB.4周年イベントのラストを締め括ったのはCUTIE STREETによる単独公演。先日配信リリースされたばかりの新曲「ゆめみるプリマドンナ」と、人気曲「ひたむきシンデレラ！」をマッシュアップした「ゆめみるシンデレラ！」が初披露されると会場の熱気は一気に上昇。ライブ終盤では、SNSで公開されたティザー映像が話題を呼んでいた「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオを会場に集まったファンとメンバーで一緒に鑑賞する微笑ましい場面も。ドレス姿のメンバーたちに全員が見惚れていたかと思いきや、ラストには8月25日・26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演開催がサプライズで発表された。会場は割れんばかりの歓声に包まれ、メンバーの板倉可奈は「2年目を武道館でみんなと迎えられるということですね。うわぁ嬉しい！絶対来てください！」と喜びを噛み締め、ファンに呼びかけた。
なお、4周年記念イベントは3月7日・8日に神戸ワールド記念ホールでも開催。さらに、KAWAII LAB.からアイドルデビューを目指すメンバー発掘オーディションのエントリーが開始された。
5日間を終え、さらなる進化の可能性を見せたKAWAII LAB.。去年、FRUITS ZIPPERとCANDY TUNEがNHK紅白歌合戦に出場、SWEET STEADYも数多くのTV番組に出演し、CUTIE STREETは日本レコード大賞新人賞を受賞するなど、話題が絶えない一年だった。新たにMORE STARが仲間に加わり、彼女たちがこの先どんなステージを見せてくれるのか、そしてどんな新たなアイドルがKAWAII LAB.から誕生するのか、期待が集まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆FRUITS ZIPPER・CANDY TUNEらがパフォーマンス
2022年2月14日に発足したKAWAII LAB.4周年を記念して2月11日には『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が発売され、今回は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、そして次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHら総勢53人が集結し、5日間に渡る熱狂のライブを開催した。
11日、14日に行われた『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION〜』は、音楽アワードをコンセプトにした「KAWAII LAB. BEST AWARDS 2026」を開催。KAWAII LAB.所属アイドルたちの活躍が“BEST TOP SPEED GROUP”、“BEST KAWAII SONG”など、さまざまな賞で発表された。ライブはTEAM KAWAII LAB.による「CHU CHU CHU研究中！」から始まり、ラストには今回初披露となった合同曲「カワラボとばびゅーん！」を披露し、ファンの心を掴んだ。また、14日公演にて雑誌「LARME」とコラボレーションしたKAWAII LAB. 4周年記念ブックの発売が発表された。
12日にはFRUITS ZIPPERの単独公演が開催。メンバーそれぞれの“好き”とファンの“好き”を集めた本公演は、紅白歌合戦で着用した衣装や過去の生誕衣装などさまざまな衣装でパフォーマンスを行い、会場を大いに盛り上げた。さらに、先日行われた東京ドーム公演で披露したCOSEIメドレーや、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のために行われたファン投票の上位3曲、メンバーそれぞれがテーマを決めて選んだ1曲を披露するなど、ファンとの絆をさらに深めた1日となった。
13日に開催されたCANDY TUNE単独公演では、KAWAII LAB.所属グループの人気曲をメドレー形式で披露。「わたしの一番かわいいところ」「かわいいだけじゃだけですか？」などをCANDY TUNEがカバーし、会場に集まったファン全員をヒートアップさせた。アンコールでは新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を初披露。さらに、この楽曲が表題曲となる3rdシングルCDが4月22日にリリースされることや、収録曲が4月より放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のエンディングテーマに決定するなど、嬉しい発表に多くのファンが歓喜した。
◆CUTIE STREET、日本武道館での単独公演開催決定
KAWAII LAB.4周年イベントのラストを締め括ったのはCUTIE STREETによる単独公演。先日配信リリースされたばかりの新曲「ゆめみるプリマドンナ」と、人気曲「ひたむきシンデレラ！」をマッシュアップした「ゆめみるシンデレラ！」が初披露されると会場の熱気は一気に上昇。ライブ終盤では、SNSで公開されたティザー映像が話題を呼んでいた「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオを会場に集まったファンとメンバーで一緒に鑑賞する微笑ましい場面も。ドレス姿のメンバーたちに全員が見惚れていたかと思いきや、ラストには8月25日・26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演開催がサプライズで発表された。会場は割れんばかりの歓声に包まれ、メンバーの板倉可奈は「2年目を武道館でみんなと迎えられるということですね。うわぁ嬉しい！絶対来てください！」と喜びを噛み締め、ファンに呼びかけた。
なお、4周年記念イベントは3月7日・8日に神戸ワールド記念ホールでも開催。さらに、KAWAII LAB.からアイドルデビューを目指すメンバー発掘オーディションのエントリーが開始された。
5日間を終え、さらなる進化の可能性を見せたKAWAII LAB.。去年、FRUITS ZIPPERとCANDY TUNEがNHK紅白歌合戦に出場、SWEET STEADYも数多くのTV番組に出演し、CUTIE STREETは日本レコード大賞新人賞を受賞するなど、話題が絶えない一年だった。新たにMORE STARが仲間に加わり、彼女たちがこの先どんなステージを見せてくれるのか、そしてどんな新たなアイドルがKAWAII LAB.から誕生するのか、期待が集まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】