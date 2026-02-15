Girls2山口綺羅×キッズダンサー30人が迫力パフォーマンス 岩田剛典サプライズ登場でエール【 TGC in あいち・なごや 2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）の山口綺羅が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】岩田剛典、デザイン手掛けたオリジナル衣装披露
【Not Sponsored 記事】
◆キッズダンサー30人、熱いパフォーマンス披露
愛知トヨタの創業90周年を記念したステージでは、地域の子どもたちの夢を応援したいと開催されたオーディションにて、約190人の応募者の中から選ばれた30人のキッズダンサーが、同社のSNS動画などに出演中の山口とともに登場。同社のサポーターを務める岩田剛典の楽曲「Paradise」「TORICO」に乗せ、エネルギー溢れる力強いパフォーマンスを披露した。
◆岩田剛典サプライズ登場 キッズへ温かなエール
トークパートでは岩田がサプライズ登場。自身が出演するCMでも使用されている楽曲でのパフォーマンスについて「完璧なパフォーマンス」と称え、「若い子の皆さんの夢を応援したいという思いから」と同企画への想いを語るとともに、夢に向かって挑戦する若い世代たちに向けて「これからも彼らの夢を応援していきたい」と温かなエールを送った。山口も「キラキラしててすごかった」とともに踊ったキッズダンサーたちの懸命な姿とスキルに感心していた。
さらに愛知県知事・大村秀章氏も登壇。世界三大ウール産地の1つとして知られる尾州・一宮市の中伝毛織で仕立てたジャケットとパンツに、新見本工場のニットを合わせ、足元には岩田がクリエイティブディレクターを務める、家業「マドラス」の靴を着用した装いを披露した。また岩田もラメが輝くブルゾンジャケットをはじめ、自身の着用している衣装は愛知県の生地を使用しているといい、生地の選定からデザインまで携わっていることを明かした。
◆「 TGC in あいち・なごや 2026」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
