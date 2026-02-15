本田紗来、フリルミニスカ×タイツコーデ トランプジャケットで個性派スタイリング【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】タレントでモデルの本田紗来が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】芸能人きょうだいの末っ子、ミニスカ×タイツコーデ
本田は黒のフリルミニスカートにタイツを合わせたコーディネートで登場。トランプ柄のショート丈ジャケットや大きめの穴のベルトで個性派スタイリングを着こなした。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能人きょうだいの末っ子、ミニスカ×タイツコーデ
◆本田紗来、ミニスカ×タイツコーデ
本田は黒のフリルミニスカートにタイツを合わせたコーディネートで登場。トランプ柄のショート丈ジャケットや大きめの穴のベルトで個性派スタイリングを着こなした。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】