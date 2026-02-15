ガリガリにやせ細っていたという1匹の子猫…。過酷な環境から救い出されたばかりの姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万5000回を超え「簡単じゃないけど頑張れ！って言ってあげたくなる」「一生懸命食べている姿、可愛いですね」「これから幸せになるんだよ」といったコメントが集まっています。

「性別がわからないほどガリガリ」だった保護当時

TikTokアカウント「猫屋敷ひらり 【愛媛の配信者 】」に投稿されたのは、やさしい人と出会えた子猫の姿です。捨てられていた子猫を拾ったという投稿者さん。動物病院で診てもらうと「性別がはっきりわからないほどやせている」という衝撃の状態だったそうです。さらに、体中ノミだらけでたくさん血を吸われていたといいます。生後1ヵ月半くらいという子猫、見つけてもらい、本当によかった。

本来の活発さを取り戻して

保護当時の子猫は、体調も悪く、表情もよくありませんでした。しかし投稿者さんのおうちでお世話してもらうと、子猫本来の活発さを取り戻したようです。特にもこもこの靴下が大好きで、投稿者さんの足にずっとじゃれていたとのこと。

遊び盛りではありますが、子猫は寝るのが仕事、投稿者さんの手にじゃれていたと思ったら、なでられるとスーッと寝てしまう可愛い姿も見せてくれたそうです。幸せそうな寝顔に癒されます。

命のリレーで掴んだ幸せ。新しい家族の元へ

投稿者さんのおうちでケアをしてもらった子猫。人慣れもでき、甘えたり遊んだりできるようになり、里親さんの元へ巣立っていったそうです。投稿者さんは「猫ちゃんの幸せを願い続けています」とコメントしていました。投稿者さんに保護され、いのちのリレーによって幸せを掴んだ子猫でした。

投稿には「辛い日々を過ごして来たのですね これからの日々は楽しい日々が来ますよ」「寒かったね、お腹すいてたね、寂しかったね！もう大丈夫だよ」「1人はさみしいけど、頑張って耐えていたんですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「猫屋敷ひらり 【愛媛の配信者 】」では、投稿者さんのおうちで過ごした子猫の様子のほか、愛媛を盛り上げるご当地歌手としての活動も発信されています。

