302万以上視聴され28万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫が発した驚きの言葉。猫らしからぬ言葉のチョイスに、視聴者からは「見た瞬間吹き出して笑いました」「きゃんいぃんしぬぅー」などのコメントが寄せられています。

【動画：抱っこされていた猫が、突然…飼い主さんが思わず吹きだした『衝撃の鳴き声』】

抱えられたしらすくん

Instagramアカウント「短足の海苔好きしらすさん」に投稿されたのは、キジトラ猫のしらすくんが飼い主さんに抱っこされているときの1コマ。小脇に抱えられたような体勢のしらすくんは、何やら言いたいことがあったようです。

まずは飼い主さんの腕の中で「うにゃーん」と、とても可愛らしい声を出したしらすくん。甘えたい気分なのかな…と思わせておいて、なぜか後ろへのけぞって頭をバタッと倒したといいます。飼い主さんの脇にめり込む形になったそうですが、いったいどうしたのでしょうか？

しらすくんが言いたかったこととは…？

飼い主さんに甘えるように頭をうずめたしらすくんが次に発したのは、なんと「こけこっこー」だったとのこと。まさかのニワトリの声マネでした！長年しらすくんと暮らしている飼い主さんも、思わず吹き出してしまったそうです。

飼い主さんに何か言いたげだったしらすくん。ニワトリの声マネで何を伝えたかったのか、本心が気になるところです。ダイナミックにのけぞる動きも、飼い主さんですら初めて見た行動だったそうですよ。

12歳を迎えるしらすくん

しらすくんは現在11歳。人間に換算すると60歳くらいとのことですが、今でもおうちでは永遠の“ばぶちゃん”なのだそう。チャームポイントの短い足も可愛らしく、いつまでも赤ちゃんのような存在のようです。

今でもきゅるきゅるのおめめで可愛らしく「くるるるる」と音を出しながら甘えてくることもあるそう。飼い主さんからするとしらすくんはばぶちゃんでもありアイドルでもあるとのことです。

ニワトリの声マネをする多才なしらすくんを見た視聴者からは、「謎の動きすら可愛い」「この子はもう猫の姿した赤ちゃんですね」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「短足の海苔好きしらすさん」には、しらすくんの可愛い姿やくすっと笑えるコミカルな姿などがたくさん投稿されていますよ。

