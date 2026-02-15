スターダストプロモーションから新たに誕生した女性９人組アイドルグループ「ＲＥ―ＧＥ（リージェ）」が１５日、東京・新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場でフリーライブを行い、６月３日に「０秒前」でメジャーデビューすることを発表した。

スターダストとバンダイナムコミュージックライブがタッグを組んだオーディション「ＨＡＪＩＭＡＲＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ」で応募総数３８２７人から選ばれた、平均年齢１７・３歳の９人。リーダー・白石るり（１８）は「とっても大切なお披露目の日。気になったメンバーを覚えて帰っていただけたら」と呼びかけた。

メジャーデビュー曲となる「０秒前」は、スターダストの先輩グループ「超特急」のユーキ（３１）が振り付けを担当。ユーキの発案で歌詞の大事なパートに手話を取り入れるなど、みずみずしいパフォーマンスで湧かせた。禾本珠彩（１５）は「ユーキさんに力強さやキラキラ感を繊細に表現していただいてすごく感謝しています。事務所の先輩方の背中をこれからも追いかけていけたら」と語った。

今後の目標について、高月凛々（１７）は「世界中のたくさんの方に知ってもらいたい。立つステージもどんどん広くなっていけたらいいな」と夢を告白。目標とするステージについて「東京ドーム。あこがれの先輩たちがたくさん立たれてきたので、いつか立ってみたい」と明かし「いま出ている曲は青春をイメージした曲が多い。皆さんが共感できる青春を伝えられる」と語った。

那須ほほみ（２４）は「まずデビューを迎えられることができて、本当にうれしく感謝でいっぱい。支えてくださった皆様に恩返しができるように日々成長して精進していきたい」と引き締まった表情。「ＲＥ―ＧＥらしさを大切にしながら長く愛されるグループになるために、みんなで頑張っていきたい。成長を一緒に温かく見守ってくださるとうれしいです」と呼びかけた。