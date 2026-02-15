カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダル「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美が、元アルペンスキー選手の夫・河野恭介さんとの夫婦ショットを披露した。

吉田は１５日までにインスタグラムを更新し、「Ｈａｐｐｙ Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ ｔｏ ｍｙ ｈｕｂｂｙ ＠ｋｏｎｏｋｙｏｓｕｋｅ 」と夫へバレンタインのメッセージ。

続けて「今大会は分かりませんが、オリンピックの選手村内にはお花屋さんがあってバレンタインデーは男子選手たちがプレゼントするためのお花を持って村内を歩いています」と選手村の様子を紹介し、「日本では好きな人や恋人、パートナーにチョコレートをプレゼントしたりしますが、海外では男性がお花をプレゼントする国が多いように感じます。カナダ人のＪＤコーチも例外なくで、チームに一輪のバラをプレゼントしてくれました もちろん、みんなできゃーきゃー大喜びしました！」と明かした。

そして「夫婦の素敵な写真をたくさん撮ってくれる新葉。いつもありがとう ＠ｗａｋａｂａｂｙ＿ｓｋ８ｒ」とフィギュア女子の樋口新葉に感謝し、河野さんとの手つなぎショットなどをアップ。

フォロワーからは「憧れの夫婦です」「先程の番組でも旦那様の話をしてる時の顔から愛が溢れてましたね！」「今日のカーリング解説も可愛かったし素敵な二人」「幸せそう」「昨日のＮＨＫでの解説、最高過ぎた」「テレビを見てすげーキレイになってる！とかｔｈｒｅａｄｓでさわがれてますぜ？笑」などの声が寄せられた。

吉田は日本スキー連盟アルペンコーチの河野さんと２２年７月に結婚した。現在開催中のミラノ・コルティナ五輪ではテレビ解説を務め、メイクした姿がネットで「どこの女優かとおもった」「女子アナかと勘違いするくらい可愛い」と話題に。１５日の投稿では「日本時間２月１６日（月）１８時〜、アルペンスキースラロームがスタートします！男子日本代表は相原史郎選手 ＠ｓｈｉｒｏｒｉａｒｎｏ が出場します」とさわやかな白のコート姿を掲載していた。