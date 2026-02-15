ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプでメダルにあと一歩届かなかった平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が１５日、自身のインスタグラムを更新。「正直、自分の点数には全く納得できてないです」と悔しさを露わにした。

平野流は１３日（日本時間１４日）の決勝１回目に、スイッチバックサイドダブルコーク１４４０など高難度の技を成功。９０・００の高得点をたたき出した。３本とも納得の滑りを披露したが得点は伸びず、４位に終わった。

平野流は「この４年間の成果の０から考えて作ったＳＢ１４と自分しかやってないルーティンの真ん中で入れるトリプルのコンボを入れたランで高さのハイエストとアベレージの差を誰よりも少なくやり切ったのにそれがあまり評価されなくてめちゃくちゃ悔しいです」とし、「それくらいやばいランをやった自信があります」と無念の思いをつづった。それでも「次は誰にも文句を言わせない圧倒的な滑りができるように頑張ります」と前を向き、サポートや応援への感謝の思いもつづった。

この日の投稿にはフォロワーから「るか、かっこよかったよ！！」「これからも応援しています」「最高にカッコいいランだったし、僕だけでなく感動した人、たくさんいると思います」「唯一無二のカッコよさでした」などとコメントが寄せられた。

平野流の投稿全文は以下の通り。

２回目のオリンピック４位でした

過去最高の滑りをする事が出来ましたがメダルには届きませんでした

この４年間の成果の０から考えて作ったＳＢ１４と自分しかやってないルーティンの真ん中で入れるトリプルのコンボを入れたランで高さのハイエストとアベレージの差を誰よりも少なくやり切ったのにそれがあまり評価されなくてめちゃくちゃ悔しいです

正直、自分の点数には全く納得できてないです

それくらいやばいランをやった自信があります

次は誰にも文句を言わせない圧倒的な滑りができるように頑張ります

ここまでサポートしてくれた方々、テレビで応援してくれた方、メッセージをくれた方々、ありがとうございました