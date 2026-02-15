ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプで、金メダルに輝いた戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ、そして女子ハーフパイプで、銅メダルに輝いた小野光希（２１）＝バートン＝が１５日、現地で会見を行った。

戸塚と山田は、７位だった平野歩夢、４位に終わり競技場で悔しさのあまり大号泣していた平野流佳とのやりとりを明かした。

戸塚は「歩夢くん出口のすぐ外にいて、おめでとうって言ってくれて、ハグしてくれました。流佳は少し離れたところでしゃがんで、悔しがっていました。自分のことのように悔しかったし、一緒にずっとやってきた仲だったので、やっぱり一緒に表彰台立ちたかったという気持ちもありました」と、競技場での心境を吐露した。

そして流佳とは「その時は喋らなかったんですけど、ホテルに帰ってゲームをしながら滑りの話、ここがここだからダメだったのかなとか、ここがよかったらもっとよかったのかなとか、ほんといろんな話をしました。でも、流佳もこの悔しさを次につなげていくことが得意な選手だと思うし、バネにして絶対にもっとレベルを上げてくると思う。それに期待して、今後も一緒にやっていけたらなと思います」と語った。

流佳とはわずか１点差で３位に入った山田は、１３日夜の競技後は「ジャッジが自分の方に向いてくれたのかな。自分的には流佳君が一番かと思った」と話していた。

この日の会見で山田は「歩夢君は写真撮るときにおめでとうって言っていただいたんですけども、えっと、歩夢くんとは写真撮るときにおめでとうって言っていただいたんですけども、流佳君とは競技後すぐに話すことができなかった。流佳君と同部屋だったので、部屋に帰ってからなんて話そうかな、と思ってたんですけども、帰った流佳君がいつものように接してくれたので、こっちもいつものように、今日どうだったよねみたいな話ができたかなと思います」と明かしていた。

３人それぞれにとって初の五輪メダル。

１２日夜の歓喜から時が過ぎ、小野は「私は二回目のオリンピックでやっとメダルを取ることができて、北京の悔しさをミラノでリベンジができて、本当に実感が湧いています」と語った。高校在学中だった１７歳の時に出た北京大会に続いての五輪舞台。この種目では前回銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続く２大会連続の表彰台だった。

戸塚は「オリンピックで金メダルを取ることが夢で、それに向かってずっとやってきていたので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいなのと、平昌、北京で自分の滑りをできずに悔しい思いをして、４年間このオリンピックに向けて頑張ってきたので、本当その努力が報われた瞬間だったなって思ってます」と感慨を口にした。１８年平昌五輪１１位、２２年北京五輪１０位から三度目の正直で、日本勢２大会連続の金メダルをもたらした。

日本勢４番手だった山田は、初出場でメダルを手に。「嬉しい気持ちもありつつ、（トリックを）決めきれなかったという悔しい気持ちもありつつ、結構複雑な感情なんですけれども、今になってはやっぱり銅メダルを獲得することができて良かったなって思います」と語っていた。