男性を仕留めたい！？容赦なさすぎるゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万7000回再生を突破し、「容赦なくて草」「仕留めにかかってるw」「もう少しで火曜サスペンスドラマ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パーカーを着ている男性→大型犬に『ヒモ』を引っ張られてしまい…爆笑必至な『まさかの攻防戦』】

やんちゃなゴールデンレトリバー

TikTokアカウント「gol.d.en.bes」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ベス』ちゃん、『リブ』ちゃんの日常を紹介しています。2匹は、とってもやんちゃな性格なのだそう。

この日、ベスちゃんがパパと遊んでいたときのこと。ベスちゃんは、パパが着ているパーカーの「紐」が気になってしまったようです。おもむろに紐を噛み、後方へと引っ張ってしまったのだとか。

ベスちゃんのちょっとしたイタズラ…と思いきや、実はパパを仕留めにかかっていたようです。紐を噛んだまま、後ろへ後ろへとパパを引っ張ったのでした。その結果、パーカーの紐はどんどん絞られることに…。パパも、紐が抜けないように、片側をガッチリ掴んでいたといいます。

最後の決め技に笑いが止まらない！

ベスちゃんは、紐を噛んだままバックでケージに入ったそう。まるでパパをケージに入れようとしているかのように、さらにグイグイと紐を引っ張ったといいます。引っ張られ続けているパパは、成すすべなく床に仰向けになっていたとか…。

しかし、ここでパパの防御が始まります。ベスちゃんの隙をつき、力を込めて前方へと座り直したのです。ベスちゃんはパパに引きずられる形となりましたが、諦めてはいなかった模様。

噛む位置を器用にパパの近くへと変え、思い切り絞り上げたのでした。紐が絞られ、もはや口しか出ていないパパ…。必死すぎる2人の表情に、思わず笑ってしまう一幕でした♪

この投稿には、「戦い方を分かってるw」「引っ張る力すごすぎる」「いじわるそうな顔たまらん」など、多くのコメントが寄せられています。

やんちゃな2匹がそろうと…

ベスちゃんと同じように、リブちゃんも遊びが大好きなわんこ。2匹がそろうと、さらに豪快な遊び方になるといいます。

部屋の中で鬼ごっこをしていると、テンションが上がり過ぎて網戸を突き抜けてしまうこともあるほどだとか…！色々な犠牲を出しながら、今日も自由に遊びまわっていることでしょう！

TikTokアカウント「gol.d.en.bes」には、他にもベスちゃん＆リブちゃんの賑やかな姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

