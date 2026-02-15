ワンコがおもちゃを奪い取ったら、赤ちゃんがウソ泣きを始めて…？ワンコのお姉ちゃんのような対応が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で52万9000回再生を突破。「素敵」「いい子すぎない？」「2人とも可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが犬におもちゃを奪われ『ウソ泣き』をした結果…まるで『本当のお姉ちゃんのような光景』】

赤ちゃんがウソ泣きしたら…

TikTokアカウント「kai.riri」に投稿されたのは、マルチーズ×ポメラニアンのMIX犬「リリ」ちゃんと弟分である赤ちゃんのやり取りです。この日、赤ちゃんが床に落ちていたおもちゃを拾うと、リリちゃんは「それ私の！」とばかりに吠えたそう。そして赤ちゃんの手から、強引におもちゃを奪い取ったとか。

おもちゃを返してもらいたい赤ちゃんは、「え～ん」とウソ泣きを開始！するとリリちゃんは、「え？」と動揺。ずる賢い赤ちゃんと簡単に騙されてしまうリリちゃん、どちらもたまらなく可愛いです。

ワンコのお姉ちゃんらしい対応

そしてリリちゃんは「仕方ないな～…ほらっ」とばかりに、赤ちゃんの方へおもちゃを投げてくれたとか。自分のおもちゃなのに、なんだかんだ譲ってくれるなんて優しいですね！まるで本当のお姉ちゃんのような姿に、心がほっこりします。

赤ちゃんは「よし、作戦成功！」と満足してウソ泣きをやめたので、ホッと一安心するリリちゃん。その後はママさんの方を見てニコッと笑い、「私えらい？褒めて！」とアピールしていたそう。

赤ちゃんに振り回されるワンコが可愛い

赤ちゃんは譲ってもらったおもちゃを拾って遊び始めるのかと思いきや、隣にあった別のおもちゃに手を伸ばし、「どうだ！これなら取れないだろう！」とばかりに覆いかぶさったそう。

そしてリリちゃんが「え、何してるの？」と困惑しているうちに、おもちゃを2つとも拾って「逃げろ～」とダッシュ！赤ちゃんに振り回されっぱなしのリリちゃんは、戸惑いながらも後を追いかけるのでした。

この投稿には「お姉ちゃん優しい。弟くん賢い」「めっちゃ気つかってるｗ」「泣かせちゃいけないってわかってるんだね」「めちゃくちゃ可愛くて癒されますね」「ずっと仲良しでね」といったコメントが寄せられ、2人のやり取りは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

リリちゃんと弟くんの仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kai.riri」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kai.riri」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。