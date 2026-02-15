ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間15日、球団施設で自主トレを実施。ライブBPで打席に立つなどして調整を行い、練習後に取材に応じました。

野手組のキャンプ初日を翌日に控えている村上選手。この日はコーチとマンツーマンでの特守に励み、マシンを使ったゴロ捕球の後、ファーストとサードで守備練習を行います。特守が終わると、今度はライブBPで計4打席の打撃練習。1打席目に初球のストレートを振り抜き、センターへのエンタイトル2塁打を放ちます。4打席目には、センター右へのフェンス直撃となるこの日2本目の2塁打が飛び出し、3月のWBCやシーズン開幕に向けて期待がかかる結果となりました。

練習後に取材に応じ、自身の打撃スタイルについて「僕自身、自分のことをホームランバッターだと思っていますし、球団もそれを望んでいると思うので、そうなりたいと思います」と語った村上選手。

メジャー1年目のプレッシャーについては「いや、プレッシャーはあまり感じていないので。日本の時から、いろんな人に注目されているのは慣れてきた。あとは言葉を理解できるように頑張るだけですね」と強心臓ぶりを見せます。

一方、日本ではサードを守ってきた村上選手。ファーストでの守備練習について問われると「やっぱり日本の選手より球が強いなという印象がある。球が動いて、キャッチすることが難しいかなと思います」と難点を告白。サードを含めて2つのポジションを守ることについては「もう、やるしかない。自分の中でもやりたいことですし、そこの課題をしっかり潰していくことは僕がやるべき仕事。頑張りたいなと思います」と力強くコメントしました。