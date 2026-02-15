「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・１回戦」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

藤木豪心（２８）＝イマトク＝はオーストラリア選手に１６−１９で敗れた。

１２日のモーグル男子は予選２３位で敗退。一発勝負で勝ち上がるデュアルモーグルにかけてきたが初戦で敗退した。

レース後に藤木は「滑り自体はそんなに悪く無くて、結構飛ばしたと思うがが単純においつかなくて。スピードで結構先行されたのが負けた要因かなと思う」と振り返り、ゴール時の０秒６１差を悔やんだ。

サンテレビ社員。競技に打ち込む一方、阪神戦の中継スタッフや、情報番組「熱血！タイガース党」のディレクターなどを務めてきた。ナイター中継の日は午前中にジムでトレーニングをしてから出社、深夜まで勤務する。

激務の中でたどり着いた五輪の舞台。「本当に辛いこともたくさんあって。４年前、８年前とか逃したりとかもあったんですけど最終的にオリンピックってところに出られた本当にうれしかった」と話した。

２種目とも「狙ったところにいけなかった悔しさは大きい」と話した一方で「オリンピックに出られた喜びもある。なんか複雑な感じです」と心境を打ち明けた。

◆藤木豪心（ふじき・ごうしん）１９９７年５月３１日、大阪府阪南市出身。父の影響で３歳からスキーを始めた。１３年、中学３年でＪＯＣジュニア五輪杯中学生の部優勝。１７年１２月、Ｗ杯中国太舞大会５位。２２年、全日本選手権デュアルモーグル優勝。２５年３月、Ｗ杯アルマトイ大会デュアルモーグル８位。桃山学院高から立命大を経て２３年４月にサンテレビ入社。