イングランド・プレミアリーグのリバプールが、すでに来季の巻き返しを狙い、ニューカッスル所属のイングランド代表ＭＦアントニー・ゴードン（２４）獲得に向けて始動したことが明らかになったと、英サッカー専門サイト『コートオフサイド』が報じている。リバプールがアーセナル、マンチェスターＣを押さえて、ゴードン獲得の一番手に抜け出しているという。

理由はゴードンがリバプール出身で、家族揃って熱烈なリバプール・サポーターであること。地元ライバルのエバートンで頭角を表した２４歳イングランド代表ＭＦだが、本人も家族がリバプール・サポーターであることを明言。通常ならファンの間でエバートンＯＢの履歴が問題になりそうだが、ゴードンの場合はその心配はなさそうだ。

本人もリバプール移籍に乗り気。ただし問題は移籍金で、９５００万ポンド（約２０１億４０００万円）と高額。しかも資金豊富なニューカッスル側に売却の必要はなく、満額オファーでしかゴードンの譲渡はあり得ない状況。昨夏のごねにごねたイサク移籍の再現となりそうだ。（英通信員・森 昌利）