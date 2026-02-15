１５日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子スロープスタイル予選に出場を予定していたメダル候補の荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）が欠場した。

本人は足首を公式トレーニング中に痛めたため、としている。（デジタル編集部）

日本時間午後６時１５分から始まった予選を欠場。これに先立ち本人はインスタグラムを更新し、「通常生活において支障がない状況ではありますが、スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした」と欠場の理由を説明した。さらに、「自分の今の足首の状態では理想のパフォーマンスができないと判断し、苦渋の決断でしたがスロープスタイルの参加を見送る形となってしまいました」と胸の内をつづった。

今大会で、スノーボード日本勢は１４日までに金３、銀１、銅２を獲得するなど快進撃を見せている。「スピンマスター」の異名をとるなど金メダル候補とされた荻原はメダルなしに終わることになった。これについて「今回、日本のスノーボーダーが大活躍しています。私は残念ながらそのメンバーに入る事ができませんでしたがまた、四年後万全の状態でこの舞台に戻ってきます」と決意を表明した。

さらに、「スロープスタイルの選手に応援よろしくお願いします」と仲間たちの活躍を祈るコメントを出している。