◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル（１５日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場でサンテレビ社員と二刀流で励む藤木豪心（イマトク）は、１回戦で敗退となった。ハービー（オーストラリア）に敗れた。１２日のモーグルは予選敗退しており、競技人生の集大成と位置づけた初の五輪で２種目を終えた。

＊ ＊ ＊

普段は、サンテレビのスポーツ部社員で、主にプロ野球・阪神戦の中継に携わっている。ミラノ・コルティナ五輪を諦めきれず、会社の理解を得て休職。異例の挑戦では、女子で妹・日菜（武庫川女大大学院）とともにきょうだいそろって初出場を果たした。

両親も応援に駆けつけ「よりホーム感が出る。妹には力をもらっている」と藤木。１４日の女子デュアルモーグルで敗退した妹からは「かっ飛ばしていけ！ モーグルは良くなかったけど、兄は良くない結果の後ほど（状態は）良くなるので」とエールが送られており、この日も会場で声援をもらった。

初めての五輪を終えた後は、今季限りで競技は一区切りにするつもり。プロ野球のシーズン開幕に向け、３月３日には復職予定。２８歳は「夢のような時間が終わってしまうと思ったら悲しい。人生で一番いい滑りができたらいいな」と話していた。会社員選手が最初で最後の特別な舞台を楽しんで滑り切った。