元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が14日放送のBSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。昨年ラウンドしたゴルフの回数を明かした。

現役時代に阪神でチームメートだった元阪神監督・矢野燿大氏（57）とのゴルフ対決。そのなかで、「ゴルフでの対決は力が入る？」という話題になった。

「なんかあるんでしょうね、負けられへんっていうね、なんか心の中にあるんで。それがショットに出ちゃってますね」という矢野氏の言葉に笑顔の片岡氏。

「面白いっすね、こういう対決ってね。プライベート（でのゴルフ）も楽しいけど」（矢野氏）「緊張感あって」（片岡氏）「そうそう。こういう緊張感って僕ら（最近は）あんまりないんで」（矢野氏）「いや最高っす。もう野球終わって現役終わってゴルフね、元気にできるなんて最高」（片岡氏）「いつまでもやれたらいいですけどね」（矢野氏）と楽しくトークが続いた。

そして、スタッフから、昨年は何回ラウンドしたのか？という質問が。

矢野氏が「僕は減ってますねぇ。40（回）いってるかいってないか。ちょっと減ってます。肘も悪いんで」と明かすと、片岡氏は「僕、110（回）ぐらいです。去年はそれぐらい」と笑顔でキッパリ。

これには1学年上にあたる矢野氏も「えぇ〜っ！そんなに行ってるんや！あっちゃん」と後輩の“体力オバケ”っぷりに驚いていた。