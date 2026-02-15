aespaニンニン、金髪ショート姿公開に反響相次ぐ「別人級」「クールで最高」
【モデルプレス＝2026/02/15】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が2月14日、自身のInstagramを更新。金髪のショートヘアにショート丈のキャミソールを合わせたスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「別人級」と話題のド派手ヘア
2月11日に韓国の有名雑誌「DAZED KOREA」の公式Instagramで金髪ショートヘアを披露していたニンニン。自身のInstagramでも「Always have always will」とコメントを添え、金髪ショートヘア姿の写真を投稿した。ニンニンはショート丈のキャミソールを着用し、シンプルなスタイルを見せている。また、同投稿ではロングヘアの写真も公開されている。
この投稿にファンからは「ショートヘア似合ってる」「今のビジュ好きすぎる」「超スタイリッシュ」「別人級」「クールで最高」 などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
