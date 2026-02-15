“ドラマ初出演でいきなり好演が話題”今野百々菜、愛知凱旋ランウェイ 初ステージでフレッシュな魅力放つ【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の今野百々菜が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】14歳の注目女優が初ステージ
愛知県出身の今野は白のトップスに黒のシャツを羽織り、裾のドット柄がポイントとなったボリューミーなスカートを華やかに着こなし。フレッシュな魅力で「TGC」での初ステージ、そして凱旋ランウェイを飾っていた。
今野は2011年8月20日生まれ。2025年、フジテレビ系7月期の月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（毎週月曜21時〜21時54分）でドラマ初出演。自分の障がいが原因で家族関係に亀裂が入るという難しい役柄を熱演し、話題を呼んだ。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆今野百々菜、フレッシュな魅力で凱旋ランウェイ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
