ACEes、シークレット登場で歓声止まず 揃いの赤ジャケット姿でSMAP・嵐・キンプリなどSTARTO名曲披露【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】STARTO人気ジュニア、シークレットでステージ降臨
2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）の「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるACEesは、シークレットで出演。モニターに名前が表示されると、会場からは割れんばかりの歓声が上がった。メンバーたちは揃いの赤いジャケット、ベージュのパンツを身に着け登場し、「TGC20周年セレブレーションソング」として書き下ろされた「Biggest Party」からステージの幕を開けた。
歌い終わると「改めまして、僕たち5人がACEesです！シークレットで来ちゃいましたよ！」と挨拶。この日ランウェイデビューを果たした浮所飛貴を「浮所はもろ出しで」とイジりつつ、メンバーたちは「俺らも裏で見てましたけど、超かっこよかった」と絶賛した。これに浮所は「めっちゃ嬉しい」としつつ、「違う地域ですでにランウェイを歩いてるメンバーが多くて、楽屋に帰ったら『まぁ初めてはそういう感じだよね』みたいな感じで、モデルの先輩風に吹かせてきたんです」と舞台裏での会話を明かしていた。
さらに浮所は「那須くんだって今日出るのめちゃくちゃ楽しみにしてて、気合入れて髪の毛染めてきましたから」と、那須雄登がこの日のために茶髪に染めたことを暴露。那須は「茶髪に」と照れ笑いを浮かべつつ、「それぐらいTGCに思い入れがある」と話した。
その後、“STARTOメドレー”としてKing ＆ Princeの「シンデレラガール」、なにわ男子の「初心LOVE」、SixTONESの「Good Luck！」、Snow Manの「ブラザービート」、SMAPの「Dear WOMAN」、嵐の「A・RA・SHI」と、事務所の先輩たちの名曲を続々と披露した。
「シンデレラガール」歌い出し（浮所）や「初心LOVE」の「ねえ今もだよ」というセリフ（佐藤龍我）では、ファンから悲鳴にも近い黄色い声が。「Good Luck！」では花道を駆け抜けセンターステージに現れ、観客と近距離で盛り上がった。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
M1.Biggest Party
M2.STARTOメドレー
シンデレラガール／King ＆ Prince
初心LOVE／なにわ男子
Good Luck！／SixTONES
ブラザービート／Snow Man
Dear WOMAN／SMAP
A・RA・SHI／嵐
◆ACEes、シークレット登場で名曲披露
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
◆ACEesセットリスト
