超特急・高松アロハ、ウエスタンスタイル着こなし はにかみ笑顔に歓声「不意打ちは反則」「可愛い系のポージングありがたい」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】超特急メンバー、ウエスタンスタイル着こなすレアな姿
登場時から大きな歓声を浴びた高松は、レザージャケットに柄物パンツを合わせたウエスタンスタイルを着こなし。トップでは、ブラウンの帽子を触りながらはにかみ笑顔を見せ、再び大きな歓声が上がっており、SNSでも「かっこよすぎ」「不意打ち笑顔は反則」「可愛い系のポージングありがたい」などのコメントが寄せられている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー、ウエスタンスタイル着こなすレアな姿
◆高松アロハ、ウエスタンスタイル着こなし
登場時から大きな歓声を浴びた高松は、レザージャケットに柄物パンツを合わせたウエスタンスタイルを着こなし。トップでは、ブラウンの帽子を触りながらはにかみ笑顔を見せ、再び大きな歓声が上がっており、SNSでも「かっこよすぎ」「不意打ち笑顔は反則」「可愛い系のポージングありがたい」などのコメントが寄せられている。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】